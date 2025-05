Basket Maschile giovanile. Per l’Invicta chiuso ultimo turno stagionale con due sconfitte

Si chiude con due sconfitte l’ultimo turno stagionale per i gruppi giovanili dell’Invicta, impegnati nei rispettivi campionati Under 17 e Under 14. Nonostante i risultati, il percorso di crescita tecnica e agonistica compiuto dai ragazzi resta motivo di orgoglio per la società.

A interrompere la propria serie positiva è stato il gruppo Under 17, sconfitto nel sentito derby contro il CUSN. Dopo due quarti di sostanziale equilibrio, è stato un terzo periodo disastroso a compromettere l’esito dell’incontro. La maggiore aggressività e determinazione dei padroni di casa, dominatori su palle vaganti e rimbalzi, ha permesso al CUSN di costruire un vantaggio di ben 20 punti. Inutile, purtroppo, il generoso tentativo di rimonta guidato dalle triple dell’inesauribile Colombo e dall’ottimo ingresso in campo del giovane Falletta: il distacco accumulato si è rivelato incolmabile. La formazione chiude comunque la stagione con un dignitoso quinto posto in classifica, a coronamento di un percorso solido e ricco di impegno.

Ultima giornata amara anche per il gruppo Under 14, che esce sconfitto 73-57 sul parquet di Ribera. Nonostante il passo falso, la formazione guidata da Coach Mulè e Coach Cordova chiude la stagione con un eccellente secondo posto in classifica, frutto di un’annata ricca di impegno, spirito di squadra e crescita individuale. Un traguardo che testimonia il lavoro costante svolto in palestra da atleti e staff tecnico.

La società Invicta esprime piena soddisfazione per il percorso intrapreso da entrambi i gruppi, consapevole che le fondamenta poste in questa stagione rappresentano un punto di partenza solido per i prossimi impegni sportivi.