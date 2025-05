Auto travolge folla di tifosi del Liverpool durante la celebrazione della vittoria dei Reds nel campionato inglese: diversi i feriti

Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio dei Reds. Il conducente del mezzo è stato arrestato. La polizia ha fatto sapere che si tratta di “un uomo bianco britannico di 53 anni, originario della zona di Liverpool. Sono in corso indagini approfondite per stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione”.

Secondo i media locali si contano alcuni feriti e nella zona, nel centro della città dell’Inghilterra settentrionale, sono affluite varie ambulanze. Sulla vicenda stanno indagando anche gli uomini dell’antiterrorismo. Lo ha rivelato il “Guardian online”. L’indagine, in questa fase, è condotta dalla polizia del Merseyside, che copre la zona della città inglese e viene supportata dall’unità antiterrorismo del Nord Ovest, mentre si cerca di stabilire perché l’auto ha investito i pedoni tra la folla che festeggiava.

Gli investigatori non ipotizzano comunque per ora alcuna pista e non escludono esplicitamente alcun possibile movente. Mentre diversi testimoni citati dai media locali, raccontano di aver avuto la sensazione di un investimento deliberato. L’automezzo ha colpito numerosi pedoni prima di fermarsi, e prima che il guidatore fosse bloccato. Secondo testimoni citati dal “Daily Mail” il veicolo “suonava il clacson” mentre si faceva strada tra la folla, prima di fermarsi sulla scena.

I video diffusi sui social media e sulle edizioni online dei giornali mostrano immagini descritte dai tabloid come “horrror”. L’episodio è avvenuto mentre una folla di gente si accalcava nel centro di Liverpool, per celebrare il trionfo dei Reds, attesi in parata sul bus che trasportava calciatori, tecnici e dirigenti della squadra fresca vincitrice della Premier League.