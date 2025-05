Arti Marziali. Oltre cento Samurai promossi alla ASD Samurai Dojo Caltanissetta, eccellenza riconosciuta in Giappone e Israele

CALTANISSETTA – Oltre cento allievi della ASD Samurai Dojo di Caltanissetta hanno concluso la stagione sportiva con il tradizionale esame di passaggio di grado in Jujutsu e difesa personale metodo Krav Maga, durante una cerimonia solenne carica di emozione. La scuola, affiliata CSEN e iscritta al CONI, si conferma un punto di riferimento d’eccellenza per le arti marziali tradizionali, grazie anche ai suoi prestigiosi riconoscimenti ufficiali in Giappone e in Israele.

La Samurai Dojo è affiliata alla Dai Nippon Butoku Kai, la più antica e autorevole organizzazione marziale giapponese sotto l’egida della Famiglia Imperiale, custode delle tradizioni marziali classiche. Questo riconoscimento esclusivo rende la scuola nissena una delle poche in Italia abilitate allo studio e all’insegnamento del Koryū Jujutsu, secondo i programmi ufficiali autorizzati direttamente dal Giappone.

Gli allievi, dopo un rigoroso esame teorico e pratico supervisionato dal Maestro Alfonso Torregrossa, 9° dan di Jujutsu, hanno ottenuto il meritato passaggio di grado, dalla cintura gialla alla nera, passando per i gradi arancione, verde, blu e marrone. I candidati promossi hanno ricevuto il diploma giapponese di graduazione, mentre i maggiorenni hanno ottenuto anche il diploma israeliano per il Krav Maga e il diploma CSEN, a conferma del valore tecnico e formativo riconosciuto a livello internazionale.

“Nella nostra scuola – afferma il Prof. Alfonso Torregrossa – gli esami si svolgono una sola volta all’anno, a conclusione di un intero percorso di studio. Non siamo una palestra: siamo un vero DOJO GIAPPONESE , una scuola di vita dove ogni cintura è il frutto di anni di impegno, sudore e sacrificio. I gradi non si regalano, si conquistano”.

Il Maestro Alfonso Torregrossa, figura storica nel panorama marziale italiano ed europeo, è stato uno dei primi istruttori italiani di Krav Maga, formato in Israele fin dal 1997. Oggi è 8° dan in Krav Maga e ha portato la scuola a ottenere anche il riconoscimento ufficiale dallo Stato di Israele per l’insegnamento della difesa personale.

La Samurai Dojo si distingue per la severità e serietà del percorso formativo: per accedere alla cintura nera, ad esempio, sono richiesti almeno 10 anni di pratica costante e un’età minima di 18 anni. Un modello rigoroso che punta alla qualità dell’insegnamento più che alla quantità.

Il prossimo mese di giugno, la scuola accoglierà il Maestro Moshe Galisko, uno dei massimi esperti mondiali di Kapap Krav Maga. Il suo corso formativo sarà riservato esclusivamente alle cinture nere 3° dan, condizione necessaria per accedere al corso per istruttori, a testimonianza di quanto sia selettivo e meritocratico l’accesso all’insegnamento nella scuola. Un’opportunità unica di perfezionamento, destinata solo a chi ha dimostrato negli anni dedizione, tecnica e spirito marziale.

Tra i promossi, si distinguono anche tre allievi che hanno raggiunto traguardi particolarmente prestigiosi:

Giuseppe Lazzara ha conseguito la cintura nera 1° dan in Krav Magà, dopo 10 anni di studio.

Simone Pio Torregrossa ha ottenuto la cintura nera 2° dan in Jujutsu, dopo 15 anni di pratica costante.

Marcello Certisi, con oltre 14 anni di percorso marziale, ha conquistato la cintura nera 3° dan in Krav Magà , un riconoscimento di alto valore tecnico e simbolico.

Gli allievi promossi : GIULIO DI PRIMA, GRUTTADAURIA ENEA, SALVATORE BARBERI, PAOLO GRUTTADAURIA, PASTORELLO GABRIELE, LIBORIO GIGLIO, ANGELO BAGLIO, PALADINO ALESSIO MARIA, GANGI MATTIA, ANGELO PIETRO CARDELLA, TOMMASO MARROCCO, GIUSEPPE GIAMBRA, AMICO GIOVANNI, SAMUELE SEDDIO, GARZIA FLAVIO, MICHELE SALVATORE SYED, GRANVILLANO GIUSEPPE, CASTIGLIONE NATHAN, ANDREA GIARDINA, MIRAGLIA STEFANO, FRANCESCO CAROLLO, VENTURA ANDREA, MAURIZIO INSINNA, BANNO’ ALFREDO MARIA, VANCHERI FEDERICO, LUCA RIZZO, GIOVANNI DI MAGGIO, BELLAVIA LORENZO ANDREA, CIRRONE NICOLO’, FIGLIUZZI FLAVIO, DI VINCENZO GIOELE, RIGGI EMMANUEL, VARVARO MATTEO, CUSCUNA’ MATTIA, BANNO’ PAOLA MARIA, ANDREA VINCENZO MARSENGO, SICILIA FRANCESCO MANFREDI, GUELI GAETANO, DIBENEDETTO SAMUELE, GIGLIO GIUSEPPE, STUPPIA GIUSEPPE MICHELE, BONSIGNORE COSTANTINO, MANTOVA FRANCESCO, MAZZOLA ALESSANDRO, ARIOSTUTO GIUSEPPE, ANZALONE MICHELE, AMORUSO SAMUELE, ELIANA DI MAGGIO, BALSAMO GABRIEL, PALMERI MIRIAM, RIZZO IGNAZIO ANDREA, FALZONE STEFANO, BIONDO SIMONE, BANDA ALESSIO MARIA, GIULIA GROSSO, SCAVONE SERGIO MARIA, STUPPIA GIUSEPPE, FONTI MIA, FIRRONE FRANCESCO MARIA, TAGLIALAVORE FRANCESCO, MIRAGLIA BEATRICE, CANNAROZZO CHIARA, SPANO’ ELIA, AURORA MESSINA, ANTONINO FICHERA, CURATOLO CLAUDIO, IMENA DEMAJ, VENTURA SIMONE, GIGLIO LUDOVICA MARIA, VERRUSO CALOGERO MARIA, LACAGNINA VALERIA, ANDREA JUNIOR SGARLATA, LUIGI MARIA MUSICCO, PISTONE VITTORIA, AIELLO LAURA, MATILDE CAMPO, LORENZO SPAGNOLO, CALACIURA FEDERICA, BELLO LAURA MARIA, FRANCESCO MELILLO, GROSSO MARCELLO, ROSANNA DIVINCENZO, MARCO TOSCANO, GIUSEPPE LAZZARA, ZAFFORA ANDREA, FERRARA CATALDO, MASSIMILIANO CARLETTA, RISTUCCIA MICHELE, BONADONNA VANESSA, BUGGEA LINDA, BUGGEA OFELIA, SCHERMA CONCETTA, ADDOLORATA RUVOLO , TORREGROSSA MARCO, TORREGROSSA ANDREA, GIUSEPE LAZZARA, MARCELLO CERTISI, SIMONE PIO TORREGROSSA.

La ASD Samurai Dojo di Caltanissetta si conferma dunque un centro di formazione marziale d’eccellenza, capace di coniugare tradizione, disciplina e umanità. Ogni allievo, con il proprio cammino, diventa parte integrante di una famiglia dove i valori delle Arti Marziali – rispetto, coraggio, perseveranza – vengono trasmessi con serietà e passione.

“Non cerchiamo i riflettori – conclude il Maestro Torregrossa – ma i fatti. I nostri successi si misurano nel silenzio dell’impegno quotidiano, e nei sorrisi sinceri di chi, con umiltà, conquista i propri sogni sul tatami”.