Arresto per aggressioni arbitri, approvata legge-voto in Sicilia: il testo passa ora al Parlamento

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato nel pomeriggio il disegno di legge-voto da sottoporre al Parlamento per contrastare un fenomeno sempre più diffuso: la violenza nei confronti degli ufficiali di gara in occasione di manifestazioni sportive. “È un provvedimento che ho concertato con la segretaria del ministro per lo Sport Andrea Abodi.

L’obiettivo è porre un freno a questo vergognoso fenomeno. Il disegno di legge riprende una disposizione già approvata dal Parlamento nazionale, cioè l’equiparazione della figura del giudice e arbitro a quella degli operatori sanitari. La nostra modifica prevede l’inserimento di questo articolo all’interno del codice penale aggiungendo l’arresto in fragranza di reato per coloro i quali si macchiano di violenza nei confronti degli arbitri”, dice il deputato regionale Fabrizio Ferrara (FdI), presidente della commissione cultura dell’Ars, promotore e primo firmatario del disegno di legge-voto.

Aggiunge Luca Sbardella, commissario regionale di FdI in Sicilia: “Un’iniziativa importante per contrastare un vergognoso fenomeno. Da genitore frequentatore di manifestazioni sportive giovanili ho purtroppo verificato anche personalmente che spesso c’è un clima di intimidazione nei confronti degli ufficiali di gara, come testimoniano le numerose e ricorrenti aggressioni in Sicilia e nel resto d’Italia. Siamo molto fiduciosi, quindi, che questo disegno di legge-voto dell’Ars sia prima possibile approvato dal Parlamento nazionale”. (ANSA).