Antica Formula nel cuore di Milano per la Design Week

La Milano Design Week è un crocevia di creatività e ispirazione, dove l’arte incontra l’innovazione, e ogni angolo della città si trasforma in un palcoscenico per nuove idee. In questa cornice così dinamica, anche l’eccellenza italiana del gusto trova il suo spazio: Carpano, storico marchio parte di Fratelli Branca Distillerie, ha scelto di celebrare la propria identità con una presenza iconica nel cuore di Brera, il quartiere simbolo del design e della cultura.

È nata così l’Edicola Carpano, una vera e propria installazione esperienziale allestita in Piazza Carlo Mirabello, aperta tutti i giorni dal 7 al 13 aprile. Qui, i visitatori hanno potuto immergersi nell’universo del brand, ripercorrendo la storia di Carpano – il primo vermouth della storia – e scoprendo i suoi prodotti più rappresentativi, tra cui l’inconfondibile Vermouth Antica Formula, autentico capolavoro artigianale.

Questo spazio è stato pensato come un punto di connessione tra passato e presente, un luogo in cui l’eredità di Antonio Benedetto Carpano, inventore del vermouth nel 1786, prende vita in chiave contemporanea. L’allestimento, elegante e curato nei dettagli, accompagna il pubblico in un percorso sensoriale fatto di storytelling, materiali d’archivio, curiosità e piccole sorprese: dalle tote bag personalizzate ai poster vintage che raccontano la storia del brand, dai mini-book sulla miscelazione alle bottigliette mignon di Vermouth Antica Formula, perfette per un primo assaggio di un prodotto senza tempo.

Uno dei momenti più apprezzati dell’esperienza è stata la degustazione gratuita di Antica Formula, servito liscio per assaporarne appieno la complessità aromatica. Con oltre nove mesi di lavorazione, questo vermouth regala un bouquet armonioso e strutturato, dove spiccano sentori di datteri, miele di castagno, cannella e chiodi di garofano. È una sinfonia di sapori esotici, floreali e speziati che avvolge il palato con eleganza, lasciando una firma inconfondibile.

Il vermouth Antica Formula non è solo sinonimo di degustazione: è anche protagonista della grande miscelazione. Durante la Design Week, grazie alla collaborazione con Fioraio Bianchi Caffè, situato a pochi passi dall’Edicola, è stato possibile esplorare una drinklist esclusiva a base dei vermouth Carpano. Dai grandi classici come il Negroni e l’Americano, fino all’Antica Formula Manhattan, ogni cocktail è stato pensato per valorizzare al massimo le sfumature aromatiche del vermouth, dando l’occasione agli ospiti di provare un’esperienza di gusto raffinata e moderna.

Nelle giornate di Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13, dalle ore 18:00 alle 21:30, in partnership con il brand automobilistico Lotus, in esposizione presso il Phyd Hub del quartiere Tortona Design Week in via Tortona 31, è stata prevista un’area hospitality bar brandizzata Antica Formula con una proposta di drink d’eccellenza. Qui, i visitatori hanno potuto gustare grandi classici a base Vermouth Antica Formula in un contesto dallo stile raffinato e contemporaneo, per un’esperienza che fonde eleganza, design e gusto.

Antica Formula, con il suo gusto ricco e sofisticato, incarna pienamente lo spirito della Design Week: una combinazione di tradizione e innovazione, di artigianalità e visione. La sua eleganza non si esprime solo nel profilo aromatico, ma anche nella cura dei dettagli, nella storia che racconta e nell’impatto che lascia. È un prodotto pensato per chi sa apprezzare la qualità autentica, per chi cerca esperienze che vadano oltre il semplice assaggio.

Nel cuore di Milano, tra design, cultura e mixology, l’incontro con Vermouth Antica Formula è diventato così un momento da ricordare. Un’occasione per scoprire (o riscoprire) un’eccellenza italiana che continua a emozionare, proprio come un’opera d’arte: senza tempo, unica, indimenticabile.