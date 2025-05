Alessio Sferrazza riconfermato responsabile del settore giovanile della Nissa

Alessio Sferrazza è stato riconfermato responsabile del settore giovanile della Nissa. Una scelta, quella di riconfermarlo, legata anche ai prestigiosi successi ottenuti nella stagione appena conclusa oltre che alla profonda conoscenza del calcio giovanile locale e dal suo infaticabile impegno nel settore. Grazie al suo lavoro, molti giovani talenti potranno crescere calcisticamente e avere l’opportunità di realizzare il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra.

Sferrazza, che ha maturato una grande esperienza nel corso della sua carriera, avendo anche allenato la prima squadra, ha commentato: “Credo molto nei giovani. Lavorare con loro è gratificante e ti fortifica anche umanamente. Ringrazio – ha concluso – il presidente Giovannone e la società per la fiducia, darò il massimo. Forza Nissa!”

La società biancoscudata ha inteso esprimere gratitudine ad Alessio Sferrazza per il suo impegno e gli augura buon lavoro per la nuova stagione. “Grazie Alessio! Continueremo a supportarti – ha sottolineato il patron Luca Giovannone – nel tuo importante lavoro per il futuro della nostra società.”