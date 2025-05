Acquista medicinali on line, truffato per 30 mila euro

Aveva effettuato un bonifico di trentamila euro in favore di una società svizzera per l’acquisto di medicinali, che non ha mai ricevuto. Un imprenditore di Montella, in provincia di Avellino, è così rimasto vittima di una truffa informatica da parte di un’azienda elvetica.

Le indagini dei carabinieri, dopo la denuncia della vittima, sono risalite al responsabile commerciale e amministratore della società che è stato denunciato per truffa.

Nell’ambito della campagna “Difenditi dalle truffe”, i carabinieri del Comando provinciale di Avellino proseguono gli incontri sul territorio dedicati soprattutto alle persone anziane. Domani pomeriggio, i militari incontreranno gli ospiti della casa di riposo “Padre Innocenzo Massaro” di Avellino. (ANSA).