A Casteltermini 45enne si accascia a terra e muore durante la tradizionale Sagra del Taratatà

La tradizionale festa di Santa Croce, Sagra del Tataratà, è stata purtroppo funestata da una tragedia. Un uomo che accompagnava la figlia a cavallo durante la tradizionale sfilata, improvvisamente si è accasciato a terra ed è morto.

Tempestivi sono risultati i soccorsi; i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il 45enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. “In rispetto alla morte improvvisa è stato ridimensionato il percorso finale della festa“, ha comunicato lo speaker del Comune nella serata di ieri. Oggi i festeggiamenti in onore di Santa Croce sono proseguiti seguendo il calendario degli eventi.