Soddisfazione del ministro Daniela Santanchè per l’approvazione della legge sugli abiti storici per mantenere viva la tradizione

“Grande soddisfazione per l’approvazione di una legge che rappresenta la volontà del governo Meloni di mantenere vivi i valori culturali e le tradizioni dell’Italia, anche attraverso l’istituzione di una Giornata Nazionale dedicata l’11 novembre.

La norma sulle manifestazioni in abiti storici, infatti, intende promuovere e valorizzare un patrimonio di grande pregio, che caratterizza e rende unica ciascuna delle venti Regioni italiane, dai grandi centri fino ai piccoli borghi. Oltre a intrattenere ed educare, questi eventi accrescono la competitività del turismo culturale, che è un asset portante dell’industria turistica italiana, anche in ottica di destagionalizzazione.

Il Ministero del Turismo, in qualità di amministrazione capofila, fornirà il suo contributo istituendo un apposito Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione di abiti storici, l’Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l’Elenco nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici”.

Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel commentare l’approvazione della legge recante “Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici”.