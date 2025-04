Mazzarino. Mancanza di illuminazione pubblica in alcune vie, D’Aleo e Vicari: “L’Amministrazione prenda provvedimenti”

Livio D’Aleo e Santo Vicari intervengono circa la mancanza di illuminazione pubblica nelle vie Cappuccini, Cortile Corvo e Cortile Corso Vittorio Emanuele di Mazzarino.

“Da tempo, i cittadini residenti nelle Vie Cappuccini, Cortile Corvo e Cortile Corso Vittorio Emanuele sito vicino la chiesa Santa Maria di Gesù e altri, lamentano una situazione di crescente disagio legata alla mancanza di illuminazione pubblica nelle loro strade. Nonostante ripetuti segnalazioni presso gli uffici comunali e al numero della ditta titolare del servizio a oggi, dopo mesi di attesa, il problema persiste senza che siano stati adottati provvedimenti concreti per risolverlo.

Questa grave carenza di illuminazione non rappresenta solo un disservizio, ma un rischio serio per la sicurezza dei residenti e di tutti coloro che transitano queste vie. Le strade al buio sono una fonte di preoccupazione costante. La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità per ogni amministrazione, eppure, purtroppo , ancora una volta, costatiamo che neanche il minimo indispensabile viene garantito.

La rabbia dei residenti è comprensibile. In tanti hanno cercato di far valere i propri diritti, recandosi più volte presso gli uffici comunali e cercando di ottenere risposte adeguate.

Garantire l’illuminazione pubblica è una delle funzioni basilari per un’Amministrazione Comunale , ed è inaccettabile che un servizio così essenziale non venga attenzionato.

Se un’amministrazione non è in grado di garantire la sicurezza e il benessere della propria popolazione anche nelle piccole cose quotidiane, è lecito chiedersi se possa davvero pensare a interventi più ambiziosi e strategici.

Ciò che chiediamo, con urgenza e determinazione, è che l’Amministrazione Comunale prenda immediati provvedimenti per risolvere il problema della mancanza di illuminazione nelle Vie Cappuccini, Cortile Corvo e Cortile Corso Vittorio Emanuele, ecc, anche perché i cittadini questo servizio lo pagano. Un intervento che dovrebbe essere visto non come una cortesia, ma come un dovere istituzionale, per l’Amministrazione Comunale e un diritto dei cittadini. Non è più tempo di promesse o rinvii: è il momento di agire, perché la sicurezza dei cittadini non può essere messa assolutamente in secondo piano.

La città ha bisogno di azioni concrete, di impegni reali, e di un’amministrazione che lavori per il bene comune. Non si può più aspettare. È ora di garantire a tutti i cittadini un vivere sicuro, dignitoso e civile, nel rispetto delle loro esigenze e dei loro diritti.

Ne approfittano per augurare buon lavoro alla nuova Amministrazione Comunale.”