Germanà e Burgio: “La Lega ha indicato Massimiliano Conti per la presidenza del Libro Consorzio di Caltanissetta

“Per le elezioni nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane abbiamo tenuto un atteggiamento responsabile ed abbiamo indicato un nostro candidato presidente nella persona di Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, per la ex provincia di Caltanissetta. Pur avendo possibilità di candidare alla presidenza dei Liberi consorzi altri nostri rappresentanti, ci siamo attenuti agli accordi di coalizione. Sosterremo con determinazione la nostra lista e il candidato presidente Conti, che è già in campo per ricercare il consenso tra i consiglieri e i sindaci dell’intero territorio provinciale. Abbiamo scelto un uomo che vuole gestire l’ente territoriale con impegno e nell’interesse dello sviluppo della provincia di Caltanissetta”. Lo affermano il segretario regionale della Lega Nino Germanà e il segretario provinciale di Caltanissetta Leonardo Burgio.