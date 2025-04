Elezioni provinciali. I sindaci di Milena, Villalba e Vallelunga a sostegno della candidatura alla presidenza di Tesauro: “Scelta nata da una motivazione politicamente legittima e rispettosa della crescita futura dei nostri territori”

In vista delle elezioni provinciali che si terranno il prossimo 27 aprile dal Vallone Nisseno arriva l’annuncio da parte del sindaco di Milena, Claudio Cipolla, del sindaco di Villalba, Maria Paola Immordino, del sindaco di Vallelunga, Giuseppe Montesano, di sostenere ufficialmente la candidatura alla presidenza di Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta.

“Premesso che i tre candidati alla presidenza della provincia sono tutti degni della massima stima e ammirazione – dichiarano i sindaci –, in quanto costituiscono altrettante figure di riferimento per i loro territori e hanno dato prova del loro valore politico amministrativo, la nostra scelta – proseguono – di sostenere la corsa alla presidenza della Provincia di Caltanissetta di Walter Tesauro, emersa dopo un’analisi a 360 gradi che abbiamo portato avanti nell’interesse dei territori che amministriamo, nasce da una motivazione ben precisa che riteniamo politicamente legittima e al tempo stesso rispettosa dello sviluppo e della crescita futura dei nostri territori.”

I tre sindaci hanno sottolineato come la motivazione è stata dettata “dalla contiguità territoriale, senza nulla togliere agli altri due candidati alla presidenza della Provincia; ma Tesauro, in quanto primo cittadino di Caltanissetta, ben conosce le dinamiche legate ai nostri territori, per cui abbiamo ritenuto di dover affidare alla sua persona le nostre ragioni, senza con questo uscire dalla lista civica che abbiamo formato con gli altri Comuni dell’entroterra Nisseno.”

I tre primi cittadini hanno concluso porgendo i migliori auguri ai tre candidati, “fermo restando che il nostro sostegno sarà per Walter Tesauro che riteniamo per contiguità territoriale il candidato che può rappresentare i nostri territori.”