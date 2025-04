Condanne per estorsione a Caltanissetta, Faraci(M5S): “La testimonianza di chi denuncia ci rende partecipi di una comunità più giusta”

La Coordinatrice del Gruppo Territoriale M5S di Caltanissetta, Lisa Faraci, interviene in merito alla sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta che ha condannato Giuseppe Dell’Asta e Giovanbattista Vincitore, rispettivamente alla pena di 12 e 8 anni di reclusione per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e autoriciclaggio aggravato in concorso.

“Apprendiamo dall’ANSA della sentenza di condanna del Tribunale di Caltanissetta di due persone per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e auto-riciclaggio aggravato nella nostra città. Come Movimento 5 Stelle di Caltanissetta, esprimiamo soddisfazione per il lavoro dall’Arma dei carabinieri e per la magistratura, svolto con la consueta encomiabile dedizione, sui fatti che risalgono al novembre 2023. Esprimiamo soddisfazione per le denunce di chi, come l’imprenditore vittima nel caso specifico, non si nasconde di fronte i soprusi e con la propria testimonianza consente a tutti noi cittadini di sentirci partecipi di una comunità più giusta. A lui ribadiamo la nostra vicinanza. Ringraziamo, infine, Roberto Gambino che con la scelta di costituire il Comune di Caltanissetta come parte civile, insieme all’associazione Rete per la Legalità Sicilia aps, ha tenuto alto il profilo dell’istituzione che ha rappresentato durante il suo mandato, dando un messaggio di coerenza e coesione in nome di tutta la cittadinanza rispetto al fenomeno estorsivo e di vicinanza verso tutti coloro che si trovano nelle condizioni di vittima di questo cancro.”

Lisa Faraci

Coordinatore Gruppo Territoriale M5S Caltanissetta