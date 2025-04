Caltanissetta. La V Commissione “Cultura, Attività Sociali” incontra l’associazione scacchistica “L’Alfiere”

La V Commissione Consiliare di Caltanissetta, Cultura, Attività sociali”, con presidente Alessandra Longo, ha accolto l’associazione scacchistica “L’Alfiere” di Caltanissetta, neopromossa in serie B nel campionato Italiano a Squadre (CIS). “L’Alfiere di Caltanissetta” nel mese di marzo ha partecipato al CIS con ben quattro squadre, una in Serie C e tre in Serie Promozione per un totale di diciotto giocatori. La squadra di Serie C ha centrato lo storico traguardo della promozione in Serie B, mai ottenuta prima nella nostra città; mentre una delle squadre di promozione ha ottenuto il titolo di serie C. La Commissione, entusiasta del lavoro e dei risultati ottenuti, si è complimentata con l’associazione e si è resa disponibile per una collaborazione fattiva al fine di valorizzare il gioco della scacchi nella nostra città