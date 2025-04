Caltanissetta. La Dc ha completato la lista dei candidati per le prossime elezioni provinciali

CALTANISSETTA. Con grande partecipazione e collaborazione di tutti i dirigenti e consiglieri comunali, la D.C. si è riunita ed ha completato la lista dei candidati in seno al Consiglio per prepararsi ad affrontare le imminenti elezioni provinciali in appoggio alla candidatura del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti.

“La nostra lista, dice il segretario provinciale della DC nissena Gero Valenza, e’ frutto di una concertazione e coesione tra la struttura provinciale e i gruppi consiliari dei vari comuni nisseni; ha una forte identità’ politica, arricchita di persone motivate e determinate , con competenze trasversali, pronte a dare un contributo concreto per il miglioramento della nostra provincia. Infine mi preme sottolineare il grande lavoro della nostra vice-segretaria regionale Angela Cocita che ha favorito conducenti convergenze”.