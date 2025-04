Caltanissetta. Condanne per estorsione, Gambino: “Soddisfazione per la sentenza emessa, vicini agli imprenditori che hanno denunciato”

“Da ex Sindaco e attuale consigliere comunale esprimo soddisfazione per la sentenza emessa che va a colpire duramente una cancrena come l’estorsione nei confronti degli imprenditori locali, alcuni dei quali hanno avuto la forza ed il coraggio di denunciare.

Ringrazio l’Arma che ha condotto in maniera egregia le indagini, la magistratura requirente e giudicante che oggi stanno dando alla nostra città la speranza di una società più giusta e soprattutto più sicura e l’avvocatura comunale che ha assistito l’ente per la costituzione di parte civile.” A dichiararlo è l’ex sindaco e oggi consigliere comunale di Caltanissetta, Roberto Gambino, circa la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ha condannato Giuseppe Dell’Asta e Giovanbattista Vincitore, rispettivamente alla pena di 12 e 8 anni di reclusione per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e autoriciclaggio aggravato in concorso.

“È stata riconosciuta al Comune di Caltanissetta la provvisionale di quindicimila euro, per la costituzione di parte civile disposta dalla mia amministrazione – prosegue Gambino –. Adesso non è finita, dobbiamo fare sentire la nostra vicinanza agli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare e soprattutto dare una possibilità anche a coloro i quali non lo hanno ancora fatto – conclude Gambino –, pertanto chiedo all’attuale amministrazione di utilizzare la provvisionale a favore di associazioni antiracket che possano tutelare le imprese che vogliano intraprendere questo percorso virtuoso, che colpisce l’associazione mafiosa nella sua attività più legata al territorio.”