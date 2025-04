Approvato in Giunta regionale l’avviso pubblico per contributi economici ad attività sociali, culturali e di promozione della Sicilia

Quasi cinque milioni di euro dalla Regione Siciliana per iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, sportiva, ambientale, di promozione dell’immagine della Sicilia e dell’economia locale. I fondi, stanziati con l’articolo 128 dell’ultima legge di Stabilità regionale, saranno destinati a enti, fondazioni e associazioni, senza scopo di lucro, attraverso i dipartimenti dei diversi assessorati.

La giunta di governo, nella seduta odierna, ha approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la conseguente concessione dei contributi economici.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. A essere coinvolti sono i dipartimenti dell’Agricoltura, dei Beni culturali e dell’identità siciliana, della Famiglia e delle politiche sociali, delle Infrastrutture e della mobilità, dell’Istruzione e dell’università, dello Sviluppo rurale e territoriale, del Turismo, dello sport e dello spettacolo, e il Dasoe. A ognuno di questi, non potrà essere assegnato più del 35 per cento dell’intero contributo erogato dalla Regione e ogni ente proponente non potrà avvalersi di un sostegno economico superiore al 20 per cento del plafond di ogni singolo dipartimento.

I progetti saranno valutati, tra gli altri parametri, anche per l’impatto sociale, culturale ed economico dell’attività sul territorio regionale o locale.