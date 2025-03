Sicilia, oggi e domani Tourism job Fair a Palermo. Albano: “Nell’ultimo anno sette eventi con oltre settemila colloqui effettuati”

Taglio del nastro stamattina a Palermo, per il “Tourism job fair”, la fiera nata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, giunta alla sua seconda edizione. Sessantuno aziende saranno presenti fino a domani nell’edificio che ospita l’Eco Museo Mare e Memoria Viva, in via Messina Marine a Palermo, con workshop, attività di orientamento, opportunità lavorative e formative. La manifestazione è organizzata dall’assessorato regionale del Lavoro, attraverso il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale guidato dal direttore Giovanni Vindigni, insieme all’assessorato delle Politiche giovanili del Comune di Palermo con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia.

«Nell’ultimo anno il Centro per l’Impiego di Palermo ha organizzato ben sette eventi tra job day, recruiting e fiere di settore e sono stati effettuati oltre settemila colloqui di lavoro» – dichiara l’assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano. «Grazie a questi eventi, molti candidati hanno avuto l’opportunità di presentarsi direttamente alle aziende, creando un collegamento diretto e immediato. La varietà degli eventi organizzati ha permesso inoltre di rispondere alle diverse esigenze del mercato del lavoro, offrendo spazi dedicati a settori specifici e opportunità di networking – ha aggiunto l’assessore – la nostra missione continua a essere quella di supportare i cittadini nella loro ricerca di occupazione, fornendo strumenti e risorse utili, e promuovendo un dialogo attivo tra i talenti e le imprese locali. Lavoriamo per contribuire in modo significativo alla crescita professionale e allo sviluppo del tessuto economico della nostra comunità».

L’ingresso per gli utenti è libero e gli incontri sono rivolti a tutti i disoccupati. Possono partecipare sia i cittadini iscritti al Cpi Palermo, che hanno compilato il form scaricabile tramite un Qr-code, sia chi non risulterà iscritto. In questo caso, il modulo può essere compilato direttamente sul posto. Il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, che ha già inviato oltre 13mila mail ai potenziali partecipanti iscritti nelle liste di collocamento, fornirà diversi servizi: rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego e del patto di servizio, iniziative di collocamento mirato, il servizio Eures.

dm/cv

FOTOIn allegato foto dell’inaugurazione della fiera di oggi

(nella foto del taglio del nastro, da sx, Giuseppe Vindigni, direttore Cpi Palermo e Monreale, l’assessore comunale Sport e turismo Alessandro Anello, l’assessore regionale al lavoro Nuccia Albano, e gli assessori alle Attività sociali Rosalia Pennino e alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli)