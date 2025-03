Sicilia. Aricò: “La riqualificazione stazione Notarbartolo è un altro traguardo della sinergia tra Regione e Rfi”

«Esprimo soddisfazione per un altro importante traguardo raggiunto attraverso investimenti mirati dei fondi del Pnrr. I viaggiatori potranno disporre di spazi rinnovati e moderni, al passo con i più avanzati standard di sicurezza, qualità e di efficienza energetica». Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, commentando la conclusione dei lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatori e del sottopasso pedonale della stazione Notarbartolo, a Palermo, da parte di Rfi Sicilia.

«Attraverso la sinergia con Rfi e Trenitalia – ha aggiunto l’assessore – si prosegue nell’impegno di migliorare i servizi di trasporto pubblico ferroviario, con un maggiore comfort sia per i pendolari, che per chi si collega con l’aeroporto Falcone Borsellino. Oggi Palermo Notarbartolo, uno dei principali scali ferroviari della città, cambia volto, ma i cantieri per migliorare la funzionalità e l’accessibilità per gli utenti sono attivi in altre cinque stazioni in Sicilia, con un investimento totale di 100 milioni di euro, a testimoniare un’attenzione sempre alta di questo governo alle esigenze di viaggiatori e utenti».