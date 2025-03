Elezioni provinciali, movimento “Civici per il nostro territorio”: “Il rilancio dell’azione amministrativa del Libero Consorzio è uno snodo fondamentale per la tutela dei nostri centri”

Il Movimento Civici per il nostro territorio interviene in merito alle elezioni di secondo livello, sottolineando che “stiamo lavorando per far conoscere l’idea alla base della nostra aggregazione” e che “Nei primissimi giorni della settimana, incontreremo i tre aspiranti alla presidenza del Libero Consorzio che ci hanno manifestato interesse per l’iniziativa che abbiamo intrapreso con la costituzione del movimento civico “Civici per il nostro Territorio”.

“Stiamo lavorando per far conoscere l’idea alla base della nostra aggregazione e, dobbiamo fieramente ammettere, che vi è molto interesse da parte degli amministratori locali. Il numero dei sindaci coalizzati nel movimento è di otto. Oltre ai primi cittadini di Acquaviva Platani, Bompensiere, Marianopoli, Milena, Resuttano, Santa Caterina, Sutera e Villalba, hanno aderito al gruppo diversi presidenti del consiglio e consiglieri comunali che, al di là dell’appartenenza ai gruppi consiliari interni ai rispettivi enti, hanno condiviso l’idea di un percorso unitario per le prossime elezioni di secondo livello. Stiamo reagendo alla penalizzazione del voto ponderato tramite l’unità. Siamo sicuri che riusciremo a portare all’interno dell’ente di area vasta l’indiscussa esperienza e motivazione che ci contraddistingue quando operiamo all’interno dei nostri Comuni. Quotidianamente lottiamo contro il rischio della marginalizzazione dei nostri territori, cercando di garantire alle nostre popolazione l’accesso a servizi degni della parola Cittadinanza. Il rilancio dell’azione amministrativa del Libero Consorzio è uno snodo fondamentale per la tutela dei nostri centri. Possiamo pensare ad uno sviluppo delle nostre comunità locali solamente se l’accesso fisico ai nostri comuni verrà garantito in maniera sicura e veloce. Un tema indiscusso dell’agenda programmatica è la viabilità. L’interconnessione viaria tra le città e i paesi va ripensata in un nuovo modello solidaristico. Oltre ai freddi numeri, che in campagna elettorale necessariamente devono essere considerati, auspichiamo un ascolto attivo sui programmi da parte di coloro che si propongo come governanti dell’ex provincia. Nei primissimi giorni della settimana, incontreremo i tre aspiranti alla presidenza del Libero Consorzio che ci hanno manifestato interesse per l’iniziativa che abbiamo intrapreso con la costituzione del movimento civico “Civici per il nostro Territorio”. Per partecipare a questi incontri, abbiamo costituito una delegazione formata dal portavoce e dai colleghi Giuseppe Ippolito (Santa Caterina), Salvatore Caruso (Acquaviva Platani) e da Maria Paola Immordino (Villalba).