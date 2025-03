Caltanissetta, riqualificazione degli spazi pubblici: un progetto tra Comune e MyEap per promuovere il lavoro e il bene pubblico

Assessore Olivo: “Partecipare al decoro della città non è solo un’azione pratica di formazione professionale ma un atto di appartenenza e responsabilità”

Caltanissetta si fa promotrice di un modello virtuoso in cui pubblico e privato collaborano per il bene comune, generando opportunità di crescita per i cittadini e migliorando il volto della città. Grazie alla sinergia tra il Comune e l’Agenzia MyEAP, gli allievi del corso per “Addetto agli stucchi e ai decori” stanno mettendo in pratica le competenze acquisite, contribuendo al tempo stesso alla riqualificazione di alcuni spazi pubblici.

Il primo intervento, già avviato, riguarda la sistemazione dei camerini del Teatro Regina Margherita, ma il progetto prevede ulteriori interventi su altri locali comunali.

Guidati da tre docenti esperti – Gaetano Villanucci, neoeletto Capitano della Real Maestranza 2025, Salvatore Gallina e Marco Forbice – tredici giovani apprendisti stanno trasformando il proprio percorso formativo in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva.

Inserita nel programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), l’iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato formare nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro e dall’altro offrire un contributo tangibile alla manutenzione e al decoro urbano.

“Caltanissetta sta dimostrando, ancora una volta, che la collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà del territorio è la chiave per costruire una città migliore, più accogliente e più nostra – ha affermato l’assessore all’Identità Nissena Pier Paolo Olivo -. Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Agenzia MyEAP per aver scelto di mettere il sapere e l’apprendimento al servizio della comunità. Un ringraziamento particolare va anche ai tirocinanti, che con passione, dedizione e voglia di imparare stanno contribuendo concretamente al miglioramento degli spazi pubblici. Il loro impegno non è solo un esercizio pratico di formazione, ma un autentico gesto di cittadinanza attiva, di amore per la nostra città e di rispetto per i beni comuni”.

L’iniziativa, infatti, non si limita a fornire competenze professionali ai giovani, ma contribuisce attivamente alla cura del patrimonio comune. Un valore aggiunto per la città che si abbellisce con spazi più curati grazie all’impegno e alla passione di chi la abita.

Il progetto si inserisce nella visione che vuole portare avanti l’Assessorato all’Identità Nissena: rafforzare il legame tra cittadini e città anche attraverso la collaborazione per la cura e la valorizzazione del bene comune. Un appello alla partecipazione attiva, dunque, per rafforzare il legame con la città e promuovere un senso di responsabilità condivisa.

“Partecipare al decoro della città non è solo un’azione pratica, ma un atto di appartenenza e responsabilità. Quando mettiamo le mani e il cuore nel migliorare i luoghi che ci appartengono, rafforziamo il legame con la nostra terra, con la nostra identità nissena, con la storia e il futuro di Caltanissetta” ha concluso l’assessore Pier Paolo Olivo – La collaborazione tra Comune e MyEAP rappresenta un modello che l’amministrazione comunale intende incentivare e diffondere. Come molte città italiane, anche Caltanissetta deve fare i conti con risorse economiche e umane limitate per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico. Tuttavia, progetti come questo dimostrano che, quando le forze si uniscono, si possono ottenere risultati concreti.

L’auspicio è che iniziative come questa si moltiplichino sempre di più, rafforzando quel senso di comunità e partecipazione attiva che rende Caltanissetta una città viva, orgogliosa e più bella”.