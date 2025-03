Caltanissetta. Dislivelli manto stradale e problema tombini, l’interrogazione del consigliere Di Dio e la risposta dell’assessore Adornetto

Il consigliere del Comune di Caltanissetta, Fabrizio Di Dio, ha presentato al Question Time del 17 marzo, interrogazione consiliare avente come oggetto la richiesta di interventi urgenti sul manto stradale relativamente ai dislivelli causati da tombini/caditoie che creano visibili problemi per l’utenza stradale, sia per le automobili e sia, soprattutto, per chi si muove in bici o con mezzi a due ruote.

Il consigliere Di Dio premette che a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini relative diverse criticità riguardanti le condizioni delle strade in corrispondenza dei tombini, ha ritenuto necessario effettuare un sopralluogo su diverse arterie stradali che ha rilevato la presenza di dislivelli, i quali creano visibili problemi per l’utenza stradale “sia per automobili a causa del rischio, nonostante la percorrenza a bassa velocità di contraccolpi e conseguenti danni, sia e soprattutto per chi si muove in bici o con mezzi a due ruote, a causa del pericolo di perdere l’equilibrio per il dislivello.”

Inoltre, il consigliere Di Dio, considerato anche che “a livello estetico il tombino non a livello dell’asfalto crea un impatto visivo negativo in termini di decoro”, chiede all’amministrazione se intende in sinergia con gli uffici comunali competenti prevedere la messa in quota dei tombini o pozzetti al fine di evitare dislivelli del manto stradale pericolosi o monitorare la situazione affinché “tale prerogativa venga rispettata dagli esecutori delle opere, e se intende prevedere una verifica delle condizioni delle vie cittadine, almeno quelle maggiormente percorse al fine di intervenire al ripristino.”

All’interrogazione consiliare presentata dal consigliere Fabrizio Di Dio risponde l’assessore del Comune di Caltanissetta, Calogero Adornetto con delega ai Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, il quale ha rappresentato che la città di Caltanissetta risulta avere una vasta rete di collegamenti stradali al di sotto dei quali insistono servizi cui si accede a mezzo tombini e caditoie, e in diversi casi quest’ultimi non sono allineati con il livello della strada, compromettendo dunque la sicurezza dei passanti. “Molti tombini quasi tutti risultano di proprietà di società private a cui spetta la manutenzione al fine di salvaguardare la pubblica incolumità nonché la funzionalità del tombino stesso – ha risposto l’assessore Adornetto –. Stesso discorso per le caditoie, per lo più di proprietà comunale.”

Al fine di porre rimedio alla problematica presentata dal consigliere Di Dio è stato previsto, come dichiarato dall’assessore Adornetto, durante i lavori di manutenzione straordinaria delle strade – lavori che avranno inizio nel mese di giugno – la rimozione dei tombini e delle caditoie e la successione di collocazione a perfetta quota della strada. “Ciò sarà effettuato su tutte le strade interessate all’intervento di rigenerazione urbana che prevede il rifacimento di circa 280.000 m² di strade, nonché nell’intervento di manutenzione di diverse strade per un importo di 400.000 € circa. Sarà nostra cura prevedere il ripristino di caditoie non a quote e provvedere a inviare opportuno invito e ripristino dei tombini collocati nelle strade interessate ai suddetti lavori alle ditte titolari dei relativi a tutti i servizi.”