Caltanissetta. Celebrato il Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia: Vincenzo Lo Muto nuovo coordinatore

CALTANISSETTA. S’è celebrato nel capoluogo nisseno il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia ed è stata l’occasione per un evento all’insegna della democrazia e della partecipazione attiva, all’insegna della crescita e del radicamento del Partito su tutto il territorio provinciale.

Nel corso del Congresso sono stati eletti all’unanimità il coordinatore cittadino, Ing. Vincenzo Lo Muto, il vice coordinatore, Avv. Giuseppe Impaglione, e i dirigenti: Antonella Tumminelli, Michele Villa, Salvatore Candura, Salvatore Vullo e Rino Zuzzè.

Un ringraziamento speciale è stato espresso all’indirizzo del sen. Raoul Russo e dell’on. Eliana Longi per l’attenzione da loro rivolta costantemente alla provincia di Caltanissetta, ma anche a tutti gli ospiti intervenuti nel corso dei lavori, nonchè ai rappresentanti dei partiti del centrodestra, agli assessori e al Sindaco per la loro presenza e i loro interventi.

“Caltanissetta – è stato rimarcato in sede di congresso cittadino – riveste un ruolo strategico nello sviluppo della nostra provincia, e il lavoro svolto dai nostri rappresentanti con senso di responsabilità e competenza in seno all’amministrazione e al consiglio comunale è fondamentale”. Un plauso è stato espresso al Presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta Gianluca Bruzzaniti e ai consiglieri Toti Petrantoni, Cristian Genovese, Alessandra Longo e Millaci per il loro impegno politico amministrativo costante al servizio della Città e del territorio.

“Continuiamo a lavorare insieme per ridare identità e dignità alla nostra provincia! – ha concluso il neo coordinatore cittadino al culmine di un evento che ha segnato un punto di crescita politica importante del Partito nel territorio.