Caltanissetta. Al Comune presentata la maglia “Edizione Speciale”: il nisseno Corrado Sillitti la indosserà per affrontare la “Wizzair Milano Marathon”

Questa mattina, alle ore 10:00, presso la sala gialla del Comune di Caltanissetta ha avuto luogo la presentazione ufficiale della maglia “edizione speciale” con cui Corrado Sillitti, noto musicista e intrattenitore nisseno con la passione per gli sport motoristici e il podismo, affronterà la “Wizzair Milano Marathon” il prossimo 6 Aprile.

Per Corrado Sillitti, atleta amatore SM35 appartenente alla Track Club Master di Caltanissetta, già campione interprovinciale di corsa su strada nel 2023 e campione provinciale di corsa campestre nel 2020 e nel 2025, si tratta di una vera e propria sfida.

Correre la distanza regina, i 42km e 195 mt di una Maratona, rappresenta per molti runner il sogno di una vita.

“Circa tre mesi fa mi è venuta in mente questa vera e propria follia. Non ho mai corso una Maratona prima d’ora e ho pensato che il 2025 fosse l’anno giusto per cimentarmi in questa impresa principalmente perché quest’anno ho un orario lavorativo che mi consente di allenarmi cinque volte a settimana ma, soprattutto, perché a breve diventerò papà per la seconda volta e vorrei dedicare a mio figlio un’impresa indimenticabile”.

Tutta la città sta sostenendo Corrado in questa esperienza. Il musicista, molto attivo e seguito sui social, condivide frequentemente gli allenamenti, le sensazioni e le emozioni che lo stanno accompagnando in questo percorso di preparazione. Un entusiasmo contagioso che ha coinvolto anche alcuni enti pubblici e privati che hanno sposato l’iniziativa e la stanno supportando anche economicamente.

Tra questi il Comune di Caltanissetta e in particolare l’assessore allo sport, Toti Petrantoni. Lo studio di chinesiologia dei Dott. Michele Gallo e Cristiano Modestino. La palestra DN Fitness Program di Dembis Ndiaye, “Studi Casanova, dentisti di famiglia” e “Asap” tipografia digitale.

Riportiamo di seguito un estratto dell’intervento del Sindaco Walter Tesauro: “Abbiamo deciso di puntare su Corrado non tanto per il suo valore atletico in assoluto, anche se si tratta di un ottimo atleta amatore, ma principalmente perché è un persona travolgente in tutto quello che fa. Un esempio di positività e determinazione. Siamo sicuri che darà lustro alla nostra città anche in questa occasione”.

L’Assessore Toti Petrantoni ha aggiunto:

“Corrado piace alla gente, è voluto bene ed è molto apprezzato per le sue doti umane e artistiche! Come città non possiamo fare altro che sostenerlo, certi che la sua esperienza possa essere per molti fonte d’ispirazione per credere in se stessi e affrontare la vita con il sorriso e la giusta determinazione”.