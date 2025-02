Villalba. Al via i lavori per la realizzazione dell’impianto di video sorveglianza del centro abitato

VILLALBA. Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell’impianto di video sorveglianza all’interno del territorio del Comune di Villalba alla ditta esecutrice Explorer Informatica s.r.l. che si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione del progetto.

Si tratta di un progetto di fondamentale importanza per il nostro territorio e per la comunità villalbese. Ci permetterà di effettuare un controllo costante all’interno del paese nella speranza che questo possa fungere anche come misura di prevenzione da atti vandalici. La sicurezza dei cittadini deve sempre essere la priorità.

Questo progetto è il risultato del lavoro sinergico tra gli Uffici e tutta l’Amministrazione comunale che ringrazio. Voglio rivolgere inoltre un ringraziamento particolare all’Assessore ai Lavori Pubblici Calogerina La Monaca e al Responsabile dell’Area III l’ingegnere Antonino Ricotta.

I lavori di realizzazione dell’impianto, il cui inizio è previsto in tempi brevi, dovrebbero concludersi entro il prossimo giugno. Le telecamere dedicate al telecontrollo saranno collocate in alcune aree strategiche del territorio Comunale.