Udc, L’avv. Ornella Falzone è la nuova Coordinatrice delle Donne per la provincia di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, sentito il parere favorevole del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, ha comunicato la nomina a Coordinatrice delle Donne dell’Udc per la Provincia di Caltanissetta alla stimata Avvocato Ornella Falzone.

“Sono molto contento di comunicare il nuovo ruolo assegnato all’Avvocato Falzone – trasmette l’On. Terrana- Stiamo investendo molto su diverse professionalità in tutto il territorio siciliano e, soprattutto, sulle donne, che oggi sono sempre più fondamentali nella vita politica e stanno diventando un vero e proprio pilastro della nostra Società, intervenendo attivamente su tutte le attività politiche, sociali ed economiche del nostro territorio”.

Soddisfatto anche il Segretario Nazionale dell’Udc, l’On. Lorenzo Cesa: “In Sicilia il partito sta crescendo di giorno in giorno, con l’adesione di tanti professionisti, imprenditori, medici e personalità del territorio. Ringrazio Decio Terrana per l’impegno quotidiano che continua a proporre ogni giorno”.