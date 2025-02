Turismo, Lopane: “Puglia continua ad attirare investimenti e risorse”

(Adnkronos) – "Continuiamo a puntare sulla promozione della Puglia a livello internazionale. I risultati degli ultimi vent’anni testimoniano una crescita del 20%. È arrivato il momento di ragionare sulla governance e sull’organizzazione dei territori: cercheremo di consolidare i prodotti turistici e migliorare i servizi, affrontando le sfide del futuro che riguardano la sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico. La Puglia in questo momento ha la capacità di continuare ad attirare investimenti, risorse e professionalità che possono farci fare un passo in avanti". Lo sottolinea Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, in occasione di Btm 2025, fiera del Turismo, che si svolge negli spazi espositivi della Fiera del Levante di Bari. "Guardiamo al mare come principale risorsa della nostra regione – continua – ma puntiamo anche sul cicloturismo, prodotto che farà crescere gli arrivi. Le strutture devono essere attrezzate per accogliere chi sceglie di percorrere in bicicletta la Puglia: penso alle bike room ma anche alle colazioni tipiche per i cicloturisti". "Fondamentale è il tema dell’enogastronomia: stiamo portando avanti ricerche specifiche con esperti per fare in modo che questo settore diventi una motivazione di viaggio. Siamo al lavoro per rafforzare il settore del wedding e per promuovere l’arte luminaristica pugliese. Infine, abbiamo bisogno di strutture ricettive in grado di sostenere i settori dei congressi e dei grandi eventi”, ha concluso Lopane. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)