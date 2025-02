Terza Categoria. L’Acquaviva travolge il Bompensiere 5-0 e conquista la vetta della classifica. Nel derby agrigentino la Tre Torri batte 3-1 il Saraceno

Nel campionato di Terza categoria l’Acquaviva travolge il Bompensiere 5-0 e conquista la vetta della classifica. La squadra di mister Mantio è partita con il piede giusto andando a segno con Petrone e Spoto. Poi Farhat e lo stesso Nucera hanno calato il poker e infine Migliore ha servito la cinquina vincente della neo capolista.

Anche perchè la Saraceno di Ravanusa, capolista del campionato, è caduta nel derby con il Tre Torri di Campobello Licata. Qui un grande Tanio Falsone ha abbattuto la capolista con una doppietta; in gol anche Jarra. Per i ravanusani in gol Iannello.

Spettacolare il pari tra Caterinese e Buterese 3-3. Per i caterinesi in gol Nahi e due volte Amoroso, mentre per la Buterese in gol Zappietro, Puci e un’autorete. Importante vittoria per il Montedoro che ha superato in trasferta 0-2 il Real Suttano. In gol Pace e Galante nel contesto di una partita molto combattuta. Per il resto, nella gara che non faceva classifica il Riesi è stato sconfitto 1-2 dal Delia in gol con Monaco e Genova, mentre per il Riesi aveva segnato Patri.

Bella l’affermazione del Marianopoli sul campo del Sutera 1-2 con le reti di Insinna e Patti, mentre per il Sutera ha segnato Di Carlo. Questa la classifica: Acquaviva 28, Saraceno e Tre Torri 26, Marianopoli 24, Montedoro 22, Bompensiere 19, Delia 16, Caterinese 13, Real Suttano 9, Buterese 7, Sutera 0. Non fa classifica il Riesi 2 con 10 punti.