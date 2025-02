Terza Categoria. L’Acquaviva punta alla testa della classifica; Montedoro e Bompensiere a caccia di punti play off

Nel campionato di Terza Categoria le gare della seconda giornata del girone di ritorno si giocano tutte di domenica e tutte alle 15. Tra le sfide che spiccano maggiormente, indubbiamente una tra le più attese è quella che vedrà di fronte Montedoro e Tre Torri Campobello di Licata. Una sfida che vedrà di fronte due squadre che puntano entrambe ad un posto nei play off e che, comunque, stanno disputando un bel campionato.

Il Montedoro del presidente Luigi Pulci potrà sfruttare il fattore campo contro una compagine come quella agrigentina che vuol riscattarsi dopo il passo falso di domenica scorsa. Altro confronto molto atteso è quello tra Delia e Caterinese. I deliani fin qui hanno disputato un buon campionato, ma intendono compiere il classico salto di qualità contro una Caterinese che, fin qui, ha reso meno di quanto era nelle sue potenzialità, ma che resta un avversario insidioso.

Il resto del programma propone Buterese – Bompensiere Family con i bompensierini di Michelangelo Benvissuto a caccia di una vittoria che gli consentirebbe di salire ulteriormente in classifica contro una Buterese fin qui deludente. Altri derby che si annunciano scoppiettanti sono quelli tra Sutera ed Acquaviva, ma anche quello tra Marianopoli e Real Suttano. In particolare, nel caso di Sutera – Acquaviva, in caso di vittoria acquavivese, la squadra rosso blu balzerebbe in testa alla classifica. Completa il quadro l’impegno della capolista Saraceno con il Riesi B, ma si tratta di un match che non fa classifica.

Classifica campionato Terza Categoria: Saraceno 26, Acquaviva 25, Tre Torri 23, Montedoro e Bompensiere Family 19, Marianopoli 18, Delia 16, Caterinese 12, Real Suttano 9, Buterese 6, Sutera 0. Fuori classifica : Riesi B 10 punti.