Terza Categoria. L’Acquaviva ancora in testa; incalzano Montedoro e Marianopoli

Nel campionato di Terza Categoria la capolista Acquaviva non è andata al di la del pari esterno con il Marianopoli. Dopo il vantaggio acquavivese di Petrone, è stato Susso ad ottenere il pari.

Vittoria importante per il Montedoro che ha battuto 4-0 il Sutera con un super Lo Sardo sugli scudi che ha imperversato in lungo e in largo nella difesa ospite. Per il resto, grandissima vittoria del Delia a spese del Tre Torri di Campobello di Licata. Nel Delia Mancuso, Borzellino e una doppietta di La Magra hanno regalato i tre punti ad un Delia che ha saputo sempre essere reattivo andando a segno con Paci, Falsone e un’autogol.

S’è invece chiuso 2-2 il confronto tra Bompensiere Family e Caterinese. Ai gol di Benvissuto e Fontana, hanno replicato Nahi e Natale per il definitivo 2-2. Infine, torna al successo la Saraceno che ha superato 1-0 il Real Suttano, gol di Di Salvo. Il Riesi 2002 ha conquistato una vittoria prestigiosa fuori casa 0-3 con la Buterese con reti di De Simone (2) e Infurna. I riesini che sono terzi, sono tuttavia fuori classifica, ma è chiaro che stanno comunque disputando un bel campionato.

Questa la clsssifica del campionato di Terza Categoria: Acquaviva 32, Saraceno 29, Montedoro 26, Tre Torri Campobello 26, Marianopoli 25, Bompensiere 23, Delia 20, Caterinese 15, Real Suttano 15, Buterese 7, Sutera 0. – Fuori classifica Riesi 13.