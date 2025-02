Terza Categoria. Il Marianopoli batte la capolista Tre Torri, avanzano Acquaviva e Saraceno

Nel campionato di Terza Categoria la sorpresa è legata alla vittoria esterna del Marianopoli 0-2 sul campo di una delle due capoliste, il Tre Torri di Campobello di Licata con le reti di Di Marco e Insinna.

Vittoria esterna anche per il Montedoro che ha battuto 1-5 il Riesi che però non fa classifica: per il Montedoro 4 gol di Saad e uno di Nawal. Vince anche l’Acquaviva 3-1 con la Buterese con reti di Mancuso, Spoto e Favata; per gli ospiti rete della bandiera di Santi.

Gol e spettacolo anche in Real Suttano – Sutera con un 3-2 firmato dalle reti resuttanesi di Cusimano, Battaglia e Gallina, mentre per i suteresi sono andati a segno Pardi e Alfano.

Resta prima in classifica la Saraceno di Ravanusa che ha battuto fuori casa 0-1 la Caterinese con la rete decisiva messa a segno da Puccio. Bella anche la vittoria del Bompensiere sul Delia 3-2. Per i bompensierini gol di Abdorahaman e doppietta di Giardina, mentre per i deliani sono andati segno M. Genova e L. Genova.

Questa la classifica del campionato di Terza categoria: Saraceno 26, Acquaviva 25, Tre Torri Campobello 23, Montedoro 19, Bompensiere 19, Marianopoli 18, Delia 16, Caterinese 12, Real Suttano 9, Buterese 6, Sutera 0.

Fuori classifica: Riesi 10 punti.