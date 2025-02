Sutera. Medaglia d’argento per lo chef Andrea Andrei ai Campionati della Cucina Italiana 2025 di Rimini

SUTERA. Dalle cucine di Sanremo direttamente ai Campionati della Cucina Italiana 2025 di Rimini. La giovane chef suterese Andrea Andrei non si ferma! Dopo la vittoria ai Campionati Regionali dello scorso dicembre, si è aggiudicata un posto in questa competizione a livello nazionale per rappresentare la Sicilia con il suo piatto “Zuppa Mediterranea ai Sapori di Sicilia”.

Ha gareggiato nella categoria “Miglior Professionista Lady Chef”, vincendo la medaglia d’argento. Un secondo posto assoluto di grandissimo valore per la chef suterese che ha ricevuto i complimenti e le congratulazioni dell’amministrazione comunale: “Siamo orgogliosi di avere una talentuosa chef come lei, che porta in alto il nome della Sicilia a livello nazionale e nel contempo il nome del nostro paese. Ci auguriamo che questa sia solo una delle molte vittorie che verranno. Brava Andrea!”.