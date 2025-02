Sulla SS 640 chiuso al traffico lo svincolo Canicattì Nord “Cannemaschi” su svincolo in entrata direzione Caltanissetta

Dal 19 al 21 febbraio, sulla SS 640 “Strada degli Scrittori”, si osserveranno le seguenti limitazioni al transito dei mezzi: chiusura al traffico dello svincolo Canicattì Nord “Cannemaschi” (km 37,200) su svincolo in entrata in direzione Caltanissetta.

Il provvedimento si rende necessario per eseguire, in sicurezza, la sostituzione del giunto di dilatazione sul viadotto “Cannemaschi” della SS 640 posto al km 37,200 in direzione Caltanissetta.

Durante il periodo di chiusura, sarà possibile avvalersi del seguente percorso alternativo per accedere allo svincolo Canicattì Nord “Cannemaschi”: procedere in direzione Caltanissetta sulla SS 640; prendere l’uscita per Delia; alla rotonda, prendere la terza uscita; svoltare leggermente a destra per accedere alla SS 640; Prendere lo svincolo Canicattì Nord “Cannemaschi” direzione Agrigento. (Italpress)