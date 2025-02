Strauss APS avvia attività laboratoriali presso Istituti scolastici di Mussomeli

MUSSOMELI – Nel cuore della comunità di Mussomeli ha preso vita da alcuni mesi un’iniziativa di grande valore sociale e culturale: il progetto Mussomeli Officina Socio Culturale – Approdo del Sé, che rientra in un piano più ampio promosso dal Comune di Mussomeli, che ha ottenuto il patrocinio oneroso da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di creare opportunità di crescita e sviluppo per i cittadini di tutte le età. A gestire Approdo del Sé è Strauss APS, che da anni opera nel settore educativo e sociale, offrendo servizi innovativi e mirati per diversi target della comunità locale. “Specificamente, i ragazzi e i giovani sono sempre stati il motore e il motivo dell’agenda e dell’operato di Strauss, ma da alcuni anni abbiamo rivolto l’attenzione anche ai più piccoli per generare autoconsapevolezza e cittadinanza attiva già dalla tenera età” dichiarano le formatrici Roberta Lanzalaco e Denise De Stena. Proprio per questo, i laboratori di orientamento non si rivolgono solo ai giovani studenti, ma anche ai più piccoli, aiutandoli a sviluppare fin da subito una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella comunità. Infatti, e dopo i laboratori ormai conclusi per gli studenti degli IISS superiori, adesso è la volta dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci. L’iniziativa coinvolge i circa 300 studenti della scuola secondaria di primo grado in un percorso strutturato, finalizzato a stimolare la loro consapevolezza rispetto ai propri interessi, inclinazioni e aspirazioni. Gli alunni di tutte le classi stanno partecipando a incontri interattivi e pratici, durante i quali vengono proposti esercizi e attività esperienziali. Il principale obiettivo è accompagnare i ragazzi nella scoperta delle proprie passioni e aiutarli a sviluppare una maggiore comprensione di sé, utile per orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali. I laboratori non si limitano a fornire informazioni sui percorsi di studio e sulle opportunità future, ma propongono un vero e proprio viaggio di esplorazione personale. Attraverso tecniche di apprendimento attivo e metodologie partecipative, gli studenti vengono stimolati a riflettere su ciò che li entusiasma e sulle competenze che desiderano sviluppare. L’approccio adottato è altamente inclusivo: ogni partecipante viene coinvolto attivamente, rispettando i propri tempi e le proprie peculiarità. Questo consente di creare un ambiente favorevole alla crescita personale, dove ognuno può sentirsi accolto e valorizzato nel proprio percorso di sviluppo. Approdo del Sé non si rivolge solo ai giovani studenti, ma rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità. Grazie all’impegno di Strauss APS, il progetto sta contribuendo a rafforzare il tessuto sociale del territorio, offrendo servizi di supporto, crescita e formazione per diverse fasce di età. L’iniziativa, infatti, si inserisce in un’ottica di sviluppo sostenibile e partecipativo, in cui la comunità è protagonista attiva di un processo di cambiamento positivo. Il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e cittadini sta dimostrando che, attraverso progetti mirati e ben strutturati, è possibile creare opportunità concrete per il futuro dei giovani e della città. A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è il presidente di Strauss APS, Mario Messina, che ha espresso il suo orgoglio per il ruolo dell’associazione come attivatore di comunità e promotore di prossimità: “Con Approdo del Sé, Mussomeli si conferma un esempio virtuoso di come la cultura, l’educazione e il sociale possano intrecciarsi per generare un impatto positivo e duraturo nella vita delle persone”.