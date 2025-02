Sommatino. Il sindaco Letizia annuncia l’azzeramento della Giunta. A giorni la nomina dei nuovi assessori comunali

SOMMATINO. “Dopo un’attenta analisi e di comune accordo con i Consiglieri di Maggioranza, oggi 17 febbraio 2025, ho deciso di procedere all’azzeramento della Giunta per un rilancio dell’azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel programma di mandato, oltre che per ridefinire i rapporti di collaborazione, nell’esclusivo interesse pubblico a favore della cittadinanza e nel rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione”.

Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Letizia. Il primo cittadino sommatinese ha ringraziato gli assessori uscenti per il lavoro svolto, sicuro che continueranno a far parte del progetto politico Sommatino Sei Tu. La nomina dei nuovi Assessori avverrà nei giorni a seguire.