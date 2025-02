Sommatino. Fabio Castellino (PD) sulla nomina della nuova Giunta: “Rilancio dell’azione amministrativa? Solo turnazione politica”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario cittadino del Pd di Sommatino Fabio Castellino a commenti politico sul recente azzeramento della Giunta Letizia e la nomina dei nuovi 5 assessori della sua Giunta.

“A distanza di quasi tre anni dall’avvenuta elezione del sindaco Salvatore Letizia, sostenuto dalla lista “Sommatino sei Tu, Totò Letizia Sindaco”, l’unica apprezzabile linea di continuità resta quella degli slogan. Slogan che, giustamente, hanno il loro valore, se non fosse che alle parole c’è stata, finora, poca rispondenza nei fatti.

Francamente, quando il sindaco ha annunciato l’azzeramento della sua Giunta sostenendo che era stato posto in essere “per un rilancio dell’azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel programma di mandato, oltre che per ridefinire i rapporti di collaborazione, nell’esclusivo interesse pubblico a favore della cittadinanza e nel rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione”, il primo pensiero è stato che fosse arrivata la volta buona e che questa amministrazione comunale volesse veramente intraprendere un percorso come quello della precedente amministrazione che tanto ha fatto, con i fatti, per la comunità sommatinese e che altrettanto ha lasciato in eredità all’attuale Giunta che ha fin qui percorso la strada dell’ordinaria amministrazione. E invece….

E invece ci si ritrova a dover commentare politicamente un’operazione politico amministrativa che ha poco di programmazione e tanto di turnazione. Come si può definire “Rilancio” una normale “Turnazione” politica? Ma di quale rilancio parla il sindaco! Verba volant (le parole volano), ma scripta manent (Le cose scritte restano) dicevano i latini! E i fatti sono che, azzerata la Giunta per rilanciarne l’azione politico amministrativa, una consigliera s’è dimessa per poi diventare assessore e un assessore, appena azzerato, è subentrato da consigliere. Caro sindaco, considerato che altri due assessori sono stati da lei riconfermati, mi vuole dire di cosa stiamo parlando quando sostiene che questo azzeramento <risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel programma di mandato>? Questi sono i fatti!

Che poi lei abbia inteso, con queste sue scelte, puntellare i sempre più precari equilibri politici turnando il tutto, queste sono scelte sue che, tuttavia non possono fare rima con il tanto da lei ostentato programma votato dai cittadini. Programma a proposito del quale ci sarebbe tanto da dire, perché i fatti, per stare insieme con le parole, hanno bisogno di unirsi concretamente, e a Sommatino questo non sembra sia avvenuto, almeno per come lei aveva inizialmente e trionfalmente preventivato!

Sarebbe facile parlare dei limiti politico amministrativi di questa amministrazione capace di perdere finanziamenti e di non completare, dopo 3 anni, le opere progettate, finanziate ed ereditate dalle precedenti amministrazioni. Un’amministrazione che procede a suon di turnazione e non di programmazione, che insegue le scadenze e impedisce al consiglio comunale di svolgere le proprie funzioni di controllo chiamandolo solo a ratificare.

Oggi più che mai, pertanto, il PD, nella sua umile veste di forza politica che rivendica il suo ruolo di forza di opposizione esterna, ritiene di dover correggere il significato di questo suo nuovo passaggio politico come una normale turnazione che di programmazione ha veramente poco o nulla. Basta con trionfalismi e parole in libertà, perché qui, alla fine, siamo di fronte più al gattopardesco “Cambiare tutto perché nulla cambi” che ad un reale punto di svolta politico amministrativa di cui Sommatino avrebbe bisogno per crescere.