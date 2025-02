Sommatino A breve al via intervento di manutenzione straordinaria della Sp 127 per 550 mila euro

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha annunciato che sarà possibile a breve avviare la manutenzione straordinaria della strada provinciale 127. “Grazie all’impegno del nostro Sindaco Salvatore Letizia – si legge in una nota – nei prossimi giorni il Libero Consorzio Provinciale affiderà i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 127”.

Il Sindaco ha, infatti, seguito con attenzione l’iter procedurale e fatto inserire in bilancio le somme necessarie per tale intervento per un ammontare di circa 550 mila euro. Si tratta di un intervento atteso da tempo che oltre a migliorare la viabilità del territorio sommatinese garantirà maggiore sicurezza ai cittadini.