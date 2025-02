Sicilia. Il presidente Schifani: “Arresto deputato ARS? Magistratura farà la propria parte”

“Ho appreso stamane la notizia, non ho dettagli e non sono in grado di fare commenti. La magistratura farà la propria parte”. A dirlo il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, a margine del Forum Milano-Palermo Genio Mediterraneo’ a proposito dell’operazione antimafia del Ros con 19 arresti, tra cui il deputato regionale siciliano, capogruppo dei Popolari e autonomisti all’Ars e componente della commissione Antimafia regionale, Giuseppe Castiglione.