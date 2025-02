Serradifalco. Tutti i lunedì l’associazione “Radici al Quadrato” ospita Sportello di ascolto dell’Aps “Noi per la Salute – Tina Anselmi”

SERRADIFALCO. L’associazione “Radici al Quadrato” di cui è presidente Carla Miccichè tutti i lunedì, dalle 16,30 alle 18,30 ospita lo Sportello d’ascolto dell’Aps “Noi per la Salute Tina Anselmi”. Il centro di ascolto sarà ospitato in via Roma 4 in quella che è la sede dell’associazione culturale serradifalchese nata proprio di recente per dare voce alle istanze di giovani e cittadini.

Il centro di ascolto che è stato istituito serve a chi ha bisogno di accedere ai servizi sanitari pubblici o a chi conosce qualcuno che ne ha bisogno. Ci saranno dei volontari pronti a supportare coloro che chiederanno accesso ai servizi sanitari. E’ stato anche spiegato che l’obiettivo dell’A.P.S. “Noi per la Salute Tina Anselmi” è rendere i servizi sanitari più efficaci ed efficienti, aiutando chi ha incontrato difficoltà o ingiustizie nel ricevere le cure a cui ha diritto, anche in sede legale.

In questo modo, l’associazione di cui è presidente Giuseppe Pastorello si propone come obiettivo quello di promuovere, in sinergia con realtà associative operanti nel territorio disposte a condividere questi percorsi come l’Associazione Radici al Quadrato, al fine di poter affermare il diritto alla salute, all’inclusione, e al supporto per le persone più fragili.