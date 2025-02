Serradifalco. Donatello Miraglia è il nuovo presidente del Gruppo di volontariato di Protezione Civile comunale

SERRADIFALCO. Si è celebrata martedì 11 febbraio la prima Assemblea del Gruppo di Volontariato di Protezione Civile Comunale di Serradifalco. Un risultato che arriva dopo l’approvazione del regolamento presentato dal Presidente del Consiglio comunale Daniele Territo e Danila Iannello (PD) e che ha trovato il pieno supporto del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale.

Nel corso dell’Assemblea, presieduta dal Sindaco, dal Vicesindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’Architetto Michele D’Amico, sono stati affrontati tutti i punti all’ordine del giorno previsti nella convocazione.

L’assemblea ha infatti prima approvato l’elenco dei Volontari e poi eletto all’unanimità i componenti del Consiglio Direttivo, organismo di cui fanno parte Enzo Messina, Ausilia Lombardo, Leonardo Burgio, Amedeo Mangione, Daniele Territo, Basilio Martino, Filippo Buscemi, Gabriella Rizzo e Donatello Miraglia, quest’ultimo poi eletto all’unanimità Presidente del Gruppo.

Parole di grande soddisfazione arrivano da parte del Sindaco Leonardo Burgio e del Presidente del Consiglio comunale Daniele Territo che, congratulandosi e facendo gli auguri di buon lavoro a tutti i volontari, si definiscono “certi che questa squadra, diretta dal neo Presidente Donatello Miraglia saprà diventare presto un solido riferimento per tutta la comunità di Serradifalco”.

Donatello Miraglia, 38 anni dipendente pubblico laureato in Relazioni internazionali, vanta diverse esperienze nel settore della cooperazione in paesi come Senegal, Kenya e Madagascar. Ha lavorato nella mediazione linguistica a favore dei richiedenti asilo. Già volontario nella protezione civile, durante l’emergenza della pandemia si è speso a favore della comunità serradifalchese.

“Ringrazio il Direttivo per la fiducia riposta nei miei confronti e ringrazio il Sindaco ed il Presidente del Consiglio per l’impegno e la volontà di portare avanti la protezione civile comunale. Ricordo che le iscrizioni sono sempre aperte presso l’ufficio protocollo del Comune di Serradifalco, tutti i cittadini e tutte le figure professionali che vogliono spendersi per il territorio nel loro tempo libero saranno i benvenuti”. L’assemblea è costituita da diversi volontari tanti dei quali già con un trascorso nella Protezione Civile:

Àronica Salvatore

Basilio Martino

Benfante Picogna Giuseppe

Bongiovanni Silvia Rita

Brancato Giuseppe

Burgio Leonardo

Burgio Michele

Buscemi Filippo

Buscemi Giuseppe Calogero

Calabrese Gaetano

Cardella Alexandre

Cigna Carmelo Savio

Difrancesco Angelo

Falcone Giuseppina Silvia

Iacuzzo Graziano Pasquale

Insalaco Rosario

Lamantia Giuseppina

Lobue Giovanni

Locurto Pasquale

Lombardo Maria Silvia

Mangione Amedeo

Messina Calogero

Messina Vincenza

Miraglia Donatello Maria

Naro Luana Domenica

Naro Salvatore

Provenzani Salvatore Pietro

Ristagno Giuseppe Cataldo

Rizzo Gabriella

Romano Pinuccia

Territo Daniele

Volo Roberto