Serradifalco. Democrazia partecipata: presentato ed approvato unico progetto per valorizzare la festa di San Leonardo

SERRADIFALCO. E’ stato solo uno il progetto presentato nell’ambito del bando per la Democrazia partecipata. Si tratta di quello presentato da Valerio Messina e Daniele Iacuzzo riguardante l’idea progetto di destinare i fondi della Democrazia partecipata per la festività del Santo Patrono San Leonardo che a Serradifalco si celebra la seconda settimana di agosto, e in particolare per l’organizzazione e lo svolgimento dello storico concerto del lunedì di San Leonardo.

L’idea proposta consiste nell’utilizzare la somma di 7 mila euro per dare ulteriore consistenza ad una festa come quella di San Leonardo che si celebra la seconda settimana di agosto e che solitamente, soprattutto sul piano del richiamo turistico, costituisce un fiore all’occhiello per tutto il territorio comunale serradifalchese poiché, in occasione del Lunedì di San Leonardo, promuove e valorizza l’immagine stessa del paese con l’esibizione di artisti di fama nazionale ed internazionale.

La commissione del bando, composta dall’arch. Matteo Lamberti, da Pietro Giumento e Raimondo Burgio, ha pertanto ritenuto di accogliere la proposta progettuale sul piano dell’interesse generale di tutta la cittadinanza. (foto di repertorio)