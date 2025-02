Serie D. Una generosa Sancataldese sconfitta 0-2 dalla Vibonese: gol di Terranova e Milazzo

Un gol per tempo ha permesso alla Vibonese di battere 0-2 la Sancataldese. Un successo esterno nel suo complesso meritato anche se i padroni di casa hanno lottato e dato tutti il massimo per cercare di uscire imbattuti contro la forte compagine calabrese.

Il vantaggio degli ospiti è arrivato al 18’ grazie ad un gol di Terranova che, ancora una volta, s’è dimostrato un valore aggiunto fondamentale per la Vibonese. La squadra ospite, una volta in vantaggio, ha potuto gestire meglio un confronto nel corso del quale comunque la Sancataldese ha più volte tentato la via della rete contro una compagine che s’è dimostrata forte e ben organizzata.

Nel finale è stato Milazzo a segnare la rete del definitivo raddoppio che, in pratica ha messo fine al confronto tra le due formazioni. Al termine del match applausi sono arrivati dagli spalti del Valentino Mazzola, a dimostrazione che la prestazione della squadra di Orazio Pidatella non è certo dispiaciuta agli stessi tifosi.

E domenica prossima ancora un impegno ostico per i verdeamaranto sul campo del Pompei nel contesto di un torneo nel quale non c’è mai un attimo di tregua.