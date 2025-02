Serie D. Solo 0-0 tra Nissa e Castrum Favara: padroni di casa scivolano al 7° posto in classifica

Solo 0-0 tra Nissa e Castrum Favara in un confronto equilibrato ma improduttivo di palle gol nel primo tempo e produttivo di palle gol nella ripresa ma non tale da incidere sul risultato finale che è rimasto di 0-0.

La partita è stata giocata senza la presenza dei tifosi del Castrum Favara; in compenso è stata indetta la giornata biancoscudata dalla società. Gara subito intensa al “Tomaselli” con la Nissa insidiosa due volte con Tumminelli e Pagano, mentre il Castrum s’è reso insidioso con Varela.

Partita molto giocata a centrocampo con due squadre impegnate a elidere le rispettive iniziative offensive. Non deve sorprendere pertanto che il taccuino del cronista sia rimasto quasi inoperoso nel primo tempo. La prima frazione di gioco, conclusa con un nulla di fatto, ha sancito un sostanziale equilibrio tra due squadre che si sono affrontate privilegiando la tattica alle azioni spettacolari.

Nella ripresa Castrum Favara pericolosissimo con Varela il cui colpo di testa è stato respinto in angolo da Elezaj. Poi la Nissa fallisce con Bonanno due ottime occasioni. Sulla seconda, con assist di Diaz, la punta nissena ha spedito alto un pallone che andava solo appoggiato in rete. La partita ha vissuto una fase di grande vivacità con le due squadre che hanno provato a superarsi, ma i portieri hanno fatto buona guardia.

Nel Castrum Favara conclusioni insidiose di Mal, Amore e Palermo, mentre nella Nissa Diaz ha tenuto alta l’attenzione sottoporta della squadra di casa sfiorando la marcatura. Nel finale al 94′ occasione per Samake che, tuttavia, ha mandato alto da ottima posizione un passaggio di Diaz. Alla fine un punto per uno che accontenta il Castrum Favara salito a quota 30 ma non la Nissa che, pareggiando, ha perso il sesto posto scivolando al settimo a seguito della vittoria della Nuova Igea Virtus.

E domenica prossima per i biancoscudati sarà derby con la Sancataldese al Valentino Mazzola mentre il Castrum Favara affronterà in casa il Sambiase. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)