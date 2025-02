Serie D. Sancataldese all’esame Vibonese per conquistare punti pesanti in chiave salvezza

L’avversario di domenica al Valentino Mazzola (ore 15) è di quelli tosti, ma la Sancataldese sa che può e deve fare punti utili per la sua classifica, e allora, ecco che Sancataldese – Vibonese si annuncia come il classico match nel quale agli interessi di alta classifica degli ospiti fa da contraltare l’esigenza vitale di far punti da parte dei padroni di casa.

Di certo, si annuncia un match alquanto vibrante domenica, perchè se la Vibonese costituisce un avversario di valore, la Sancataldese in questa sessione di mercato invernale s’è rinforzata e punta a rendere difficile la vita alla compagine calabra al momento quinta in classifica.

Il tecnico Orazio Pidatella ben comprende l’importanza del match e sta puntando a sollecitare il gruppo squadra sul piano dei valori legati al senso di appartenenza ad una piazza calcistica come quella sancataldese che ha sempre fatto di orgoglio, passione e grinta la sua forza.

Per la gara di domenica la Sancataldese potrà contare sull’apporto in zona gol di Bonilla, ma anche dello stesso Gueye, mentre a centrocampo Chironi e Tedesco potranno dare quantità e qualità al gioco di una squadra che ha nello stesso Montaperto un fantasista in grado di far girare l’esito di un match dalla propria parte in un solo colpo.

Nell’ambiente verdeamaranto, nonostante le difficoltà dell’impegno, c’è fiducia in vista di un confronto nel quale l’obiettivo prioritario della Sancataldese è quello di uscire con punti pesanti per la classifica che vede al momento Dolenti e compagni a quota 23, appena un punto sopra la griglia dei play out. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)