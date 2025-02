Serie D. Pompei – Nissa in diretta streaming dalle 14,30 sulla pagina ufficiale Facebook della società campana

Pompei – Nissa, gara valevole per la 23^ Giornata del campionato di serie D, girone I, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale della società campana.

Un gesto ammirevole, quello del Pompei, che consentirà oggi a tanti tifosi della Nissa, sia a Caltanissetta che on goni parte d’Italia e del Mondo, di vedere da vicino la loro squadra impegnata in un confronto alquanto importante per confermare quanto di buono la squadra di Giovanni Campanella ha fatto vedere in queste ultime settimane.

Dunque, imperdibile appuntamento in diretta streaming con Pompei – Nissa oggi pomeriggio dalle 14,30. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)