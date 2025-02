Serie D. Per Nissa – Castrum Favara di domenica prossima indetta la “Giornata Biancoscudata”

“Dopo un’ottima prestazione in trasferta contro il Pompei, conquistiamo un punto prezioso!”: E’ stato questo il commento del massimo dirigente della Nissa Luca Giovannone che si è complimentato con la squadra per la grande determinazione messa in campo. Nel contempo ha ringraziato tutti i tifosi, in particolare gli ultras che hanno seguito la squadra sostenendola anche lontano da Caltanissetta.

Nel frattempo per domenica prossima la Nissa, in occasione della sfida contro gli agrigentini del Castrum Favara, ha deciso di indire la Giornata biancoscudata. Lo ha annunciato lo stesso presidente Giovannone che ha sottolineato come, per l’occasione, tutti i tifosi sono chiamati a raccolta per riempire il “Marco Tomaselli” e spingere i ragazzi verso la vittoria. Ovviamente gli abbonamenti non saranno validi per questa gara, per cui sarà necessario acquistare il biglietto e sostenere la squadra. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)