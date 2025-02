Serie D. Per la Nissa derby siciliano con il Castrum Favara da vincere per provare ad avvicinare il castello dell’alta classifica

Nissa – Castrum Favara ovvero un derby siciliano che domenica al “Tomaselli” promette scintille. All’andata finì 2-2 con la Nissa a recriminare per una doppia rimonta favarese che, allora, costituì una occasione persa nel contesto di una squadra ancora alla ricerca della sua identità.

Domenica invece si ritrovano di fronte due squadre con consapevolezze e prospettive diverse. La Nissa, che delle due è quella cresciuta di più, vuole vincere per allungare in classifica e provare ad approfittare di un passo falso di una delle prime cinque per avvicinare il castello dell’alta classifica.

Il Castrum Favara vuole uscire imbattuto dal “Tomaselli” per avviare un’operazione salvezza diretta che appare alla sua portata. Il pronostico è dalla parte della Nissa, per fattore campo, per fattore crescita e per fattore di una tecnica maggiore di diversi suoi componenti rispetto alla squadra avversaria.

C’è, di contro, da fare i conti con la combattività e l’esperienza del Castrum Favara, ma anche con la sua voglia di non abbassare la guardia e di lottare dall’inizio alla fine. Insomma, una Nissa che se vuol vincere non può e non deve ripetere la prestazione di domenica scorsa a Pompei, ma anche una Nissa che se veramente vuole avvicinare l’alta classifica non può permettersi, con tutto il rispetto per gli avversari, di sbagliare partite alla sua portata come quella con il Castrum Favara. In questo senso sarà fondamentale il senso del gol di un bomber come Diaz che si sta imponendo come uno dei migliori del campionato di D nel girone I.

Per la giornata di domenica è prevista la Giornata biancoscudata. Abbonamenti e ingressi di favore saranno sospesi e i tifosi della Nissa potranno assistere al match solo acquistando il biglietto. Arbitrerà Nissa – Castrum Favara il signor De Stefanis di Udine. (Foto Nissa FC – Claudio Vicari)