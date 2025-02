Serie D. Nissa – Castrum Favara posticipata alle ore 15; ecco come e quando acquistare i biglietti

La Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato la richiesta delle società Nissa e Castrum Favara, di posticipare l’orario della partita di domenica allo Stadio Marco Tomaselli. La gara, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, Girone I, si disputerà alle ore 15 anziché alle 14:30. Questa modifica è stata concordata per venire incontro alle esigenze di entrambe le squadre.

Per Nissa – Castrum Favara c’è la Giornata biancoscudata: i possessori di abbonamento potranno assicurarsi il biglietto presso lo Store Nissa, in Via Don Minzoni 205, nei seguenti giorni:

Mercoledì 12/02 – dalle 10:00 alle 13:00

Giovedì 13/02 – dalle 16:00 alle 19:00

Venerdì 14/02 – dalle 10:00 alle 13:00

Vendita libera da giovedì pomeriggio, nei tradizionali punti vendita:

Tabaccheria Dell’utri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205

– Caffe il capriccio – Via dei Mille, 6

– Agenzia viaggi Belfiore – Piazza Mercato, 5/6.

(Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)