Serie D. La Sancataldese vuol fare punti a Pompei nonostante la voglia dei campani di rifarsi dal pari beffa con la Nissa

E’ una Sancataldese chiamata ad affrontare un Pompei con il dente avvelenato dopo il pari che la Nissa è riuscita a strappare al culmine di una partita giocata male nella quale, tuttavia, il suo bomber Diaz è riuscito, con un colpo di testa preciso, a pareggiare a tempo scaduto.

I campani affrontano domenica una Sancataldese altrettanto bisognosa di punti. La sconfitta di domenica scorsa contro la Vibonese ha in qualche modo complicato il compito di una squadra come quella di Orazio Pidatella che, contro i calabri, pur mettendoci tanto del suo orgoglio e della sua proverbiale combattività, alla fine ha dovuto cedere 0-2.

Il Pompei non è la Vibonese, ma il Pompei visto giocare contro la Nissa è squadra alquanto temibile, con diverse frecce importanti nel suo arco. Ecco perchè la Sancataldese dovrà sfoderare una prestazione eccellente per uscire imbattuta dallo stadio campano. Una Sancataldese che, con i vari Bonilla, Gueye e Montaperto, cercherà di forzare il blocco pompeiano per provare a portare a casa punti importanti per la salvezza diretta.

Arbitrerà l’incontro Wael Abu Ruqa di Roma 2. I tifosi della Sancataldese, per la cronaca, non potranno assistere al match in quanto è stato disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta. (foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)