Serie D. La Sancataldese, dopo un buon primo tempo cede 2-0 al Sambiase

Sconfitta esterna 2-0 per la Sancataldese sul campo del Sambiase. I verdeamaranto, nel primo tempo, avevano approcciato meglio la partita creando due grandi occasioni: la prima con Bonilla che, all’interno dell’area piccola, ha impatta debolmente la sfera che è terminata tra le braccia del portiere, mentre nel finale, su una rapida ripartenza, è stato Montaperto a colpire il palo.

Nella ripresa, tuttavia, sono stati i padroni di casa a venire fuori. Prima Ferraro ha portato in vantaggio il Sambiase, dopo di che prima l’espulsione del verdeamaranto Tutino ha finito per condizionare la squadra ospite costretta a giocare il resto della gara, dopo di che Solomon ha raddoppiato chiudendo di fatto il confronto.

Una sconfitta per certi versi amara. La Sancataldese infatti, soprattutto nel primo tempo, ha creato le sue buone occasioni per portarsi in vantaggio ma senza sfruttarle. Di contro, nel momento in cui i padroni di casa hanno segnato il gol del vantaggio, sono riusciti a portare a termine una vittoria che li conferma nelle zone alte della classifica.

E domenica prossima altro impegno casalingo per la Sancataldese, stavolta contro la forte Vibonese nel contesto di una classifica che la vede al momento occupare la 12^ posizione con 23 punti, uno in più rispetto alla zona play out. Insomma, c’è poco da stare allegri in quanto la zona play out c’è la presenza di altre due squadre a quota 21 (Acireale e Pompei).